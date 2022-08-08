Медведев прямо заявил, что РФ будет добиваться мира с Украиной на своих условиях

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что нужно прямо заявлять о том, что Россия будет добиваться мира с Украиной исключительно на своих условиях.

«Россия проводит на Украине специальную военную операцию и добивается мира на наших условиях. Именно на наших, об этом следует говорить прямо. А не на тех, которые нам пытаются навязать бывшие „партнеры“ по международному сообществу, жаждущие военного поражения России», — заявил политик в интервью ТАСС.