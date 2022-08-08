В России выявили 17 862 случая заражения коронавирусом за сутки
12:00 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 862, летальных исходов из-за ковида — на 45. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 20 303 случая заражения и 44 смерти, всего с начала пандемии — 18 730 561 и 382 786 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 721 против 8 729 днем ранее, до 18 048 076.
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