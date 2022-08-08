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НОВОСТИ

В Москве выявили 5 241 случай заражения коронавирусом за сутки

13:00 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5 241 против 6 110 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 863 934 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 18 против 19 днем ранее, до 44 583. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 845, до 2 639 671.

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