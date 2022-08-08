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Клишас считает необходимым обсудить с кабмином конфискацию украинской собственности в РФ

13:05 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о конфискации иностранной собственности в качестве ответной меры, включая украинскую собственность в России и на освобожденных территориях, необходимо осенью обсудить с правительством РФ. Такое мнение выразил в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобожденных территориях Украины. Данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Верховная рада Украины 1 апреля приняла закон о национализации имущества граждан России и лиц, «тесно связанных с ней», а также всех тех, кто отказывается осудить военную спецоперацию РФ. Принятый документ приравнивает к резидентам России, на которых распространяется действие закона о национализации имущества, не только граждан РФ, но и лиц, которые проживают там или занимаются основной деятельностью, не являясь российскими гражданами. 12 мая Рада утвердила указ президента о конфискации российского имущества на территории Украины. Министр юстиции Украины Денис Малюська 20 июня заявил, что власти в конце лета начнут массовую конфискацию.

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