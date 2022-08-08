Клишас считает необходимым обсудить с кабмином конфискацию украинской собственности в РФ
13:05 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о конфискации иностранной собственности в качестве ответной меры, включая украинскую собственность в России и на освобожденных территориях, необходимо осенью обсудить с правительством РФ. Такое мнение выразил в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской в России и на освобожденных территориях Украины. Данный вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью», — написал сенатор в своем телеграм-канале.
Верховная рада Украины 1 апреля приняла закон о национализации имущества граждан России и лиц, «тесно связанных с ней», а также всех тех, кто отказывается осудить военную спецоперацию РФ. Принятый документ приравнивает к резидентам России, на которых распространяется действие закона о национализации имущества, не только граждан РФ, но и лиц, которые проживают там или занимаются основной деятельностью, не являясь российскими гражданами. 12 мая Рада утвердила указ президента о конфискации российского имущества на территории Украины. Министр юстиции Украины Денис Малюська 20 июня заявил, что власти в конце лета начнут массовую конфискацию.
НОВОСТИ
- 13:20 08.08.2022
- Польша готовится установить контроль над перспективными отраслями экономики Украины — СВР
- 13:00 08.08.2022
- В Москве выявили 5 241 случай заражения коронавирусом за сутки
- 12:32 08.08.2022
- Мост через Днепр у Херсона получил минимальные повреждения при обстреле ВСУ — власти
- 12:20 08.08.2022
- Ситуация стабилизировалось после перемирия в Газе, но положение хрупкое — посол Палестины
- 12:05 08.08.2022
- Движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Каталонией прервано из-за вандализма
- 12:00 08.08.2022
- В России выявили 17 862 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 08.08.2022
- Интенсивность обстрелов Запорожской области со стороны ВСУ нарастает — ВГА
- 11:20 08.08.2022
- Опасения РФ игнорировались и после августа 2008 г., и мир изменился необратимо — Медведев
- 11:05 08.08.2022
- В Волгограде эвакуировали суд из-за нештатной ситуации
- 11:00 08.08.2022
- Действия Запада ставят вопрос о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы — МИД РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать