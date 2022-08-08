Польша готовится установить контроль над перспективными отраслями экономики Украины — СВР
13:20 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша готовится к установлению контроля над наиболее перспективными отраслями экономики Украины. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«Поступающая в службу информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далеко идущих планов в отношении Украины. Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения „польских миротворческих сил“ в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — указано в заявлении.
НОВОСТИ
- 13:05 08.08.2022
- Клишас считает необходимым обсудить с кабмином конфискацию украинской собственности в РФ
- 13:00 08.08.2022
- В Москве выявили 5 241 случай заражения коронавирусом за сутки
- 12:32 08.08.2022
- Мост через Днепр у Херсона получил минимальные повреждения при обстреле ВСУ — власти
- 12:20 08.08.2022
- Ситуация стабилизировалось после перемирия в Газе, но положение хрупкое — посол Палестины
- 12:05 08.08.2022
- Движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Каталонией прервано из-за вандализма
- 12:00 08.08.2022
- В России выявили 17 862 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 08.08.2022
- Интенсивность обстрелов Запорожской области со стороны ВСУ нарастает — ВГА
- 11:20 08.08.2022
- Опасения РФ игнорировались и после августа 2008 г., и мир изменился необратимо — Медведев
- 11:05 08.08.2022
- В Волгограде эвакуировали суд из-за нештатной ситуации
- 11:00 08.08.2022
- Действия Запада ставят вопрос о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы — МИД РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать