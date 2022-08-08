Польша готовится установить контроль над перспективными отраслями экономики Украины — СВР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша готовится к установлению контроля над наиболее перспективными отраслями экономики Украины. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Поступающая в службу информация свидетельствует о постепенной реализации Варшавой своих далеко идущих планов в отношении Украины. Становится все очевиднее, что речь идет не только о возможности введения „польских миротворческих сил“ в западные районы этой страны, но и об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики соседнего государства», — указано в заявлении.