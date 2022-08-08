Мирная жительница Ясиноватой погибла из-за обстрела со стороны украинских силовиков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина погибла в понедельник в городе Ясиноватая в ДНР в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.

«В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. ТАСС) города Ясиноватая погибла женщина 1941 года рождения», — написал он в своем телеграм-канале.