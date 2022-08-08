Почти 50% американцев считают второй срок Байдена или Трампа «худшим» сценарием — опрос
15:00 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 47% жителей США убеждены, что второй срок действующего президента Джо Байдена или возвращение в 2024 году в Белый дом бывшего главы государства Дональда Трампа стало бы «худшим результатом для Америки». Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник порталом Yahoo News результаты опроса социологического института YouGov.
Согласно исследованию, 54% американцев считают, что в настоящее время в качестве президента Джо Байден «более слаб», чем он был в 2020 году, когда только баллотировался на этот пост. При этом 43% сторонников Демократической партии выступают против нового выдвижения Байдена. В то же время среди электората Республиканской партии 25% не поддерживают еще одну избирательную кампанию Трампа, а 34% респондентов полагают, что за прошедшие два года позиции Трампа ослабли.
Более половины американцев (55%) придерживаются точки зрения, что Байден «не способен справиться с вызовами, которые стоят перед США». По данным социологической службы Gallup («Гэллап») на 29 июля, работу главы государства одобряют всего 38% американцев, что является самым низким показателем с момента его инаугурации. Причиной снижения уровня популярности лидера демократов называется резкий рост инфляции в США, которая в июне достигла 40-летнего максимума — 9,1% в годовом исчислении.
В середине июня институт YouGov сообщал, что экс-президент США Дональд Трамп получил бы поддержку 44% американских избирателей, если бы выборы состоялись 17 июня, а действующий глава Белого дома Джо Байден — только 42%.
Опрос был проведен в период с 28 июля по 1 августа. В нем приняли участие 1 557 совершеннолетних американцев. Примерная погрешность результатов составляет 2,7%.
НОВОСТИ
- 16:12 08.08.2022
- Польша является самым агрессивным по отношению к Белоруссии государством — Лукашенко
- 16:00 08.08.2022
- Экологические штрафы будут направляться на ликвидацию ущерба природе — Мишустин
- 15:32 08.08.2022
- РФ рассмотрит ответные меры на антироссийские действия Латвии — Захарова
- 15:12 08.08.2022
- ВС РФ поразили боевые машины американских РСЗО «Хаймарс» в районе Краматорска — МО РФ
- 15:07 08.08.2022
- Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе инвесткредитования
- 15:02 08.08.2022
- Число проданных умных устройств Sber превысило 1 миллион
- 14:32 08.08.2022
- ВСУ повредили линию электропередачи от ЗАЭС в Запорожскую и Херсонскую области — МО РФ
- 14:12 08.08.2022
- Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении в РФ
- 14:00 08.08.2022
- Референдумы хотят провести жители Украины, Зеленскому нечего спрашивать с РФ — Песков
- 13:32 08.08.2022
- Мирная жительница Ясиноватой погибла из-за обстрела со стороны украинских силовиков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать