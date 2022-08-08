ВС РФ поразили боевые машины американских РСЗО «Хаймарс» в районе Краматорска — МО РФ
15:12 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы поразили боевые машины американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Хаймарс» в районе Краматорска, а также три взвода РСЗО «Град» в районе нескольких населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня „Ураган“ в районе Очеретино, батарея самоходных артиллерийских установок „Акация“ в районе Красное, а также боевые машины американских реактивных систем залпового огня „Хаймарс“ в районе Краматорска», — сказал он.
По данным Конашенкова, также были подавлены: три взвода РСЗО «Град» в районе населенных пунктов Кодема, Маяки и Адамовка, четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск, Веселое, Дзержинск, Максимильяновка и Антоновка Донецкой Народной Республики.
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