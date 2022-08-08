РФ рассмотрит ответные меры на антироссийские действия Латвии — Захарова
15:32 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Латвийские власти не помышляют об исправлении ситуации с антироссийскими провокациями правоохранительных органов страны, Россия рассмотрит возможные ответные меры. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.
Дипломат напомнила, что на днях в связи с провокационными действиями латвийских правоохранительных органов в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии в РФ Атация Рутка, которой были вручены две ноты протеста. «Вместе с тем министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс не понял нашего обращения и в крайне циничном ключе прокомментировал ноты МИД России, отметив, что российской стороне „бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии“, а также, что власти Латвийской Республики „будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности“, — указала дипломат. — Высказывания господина Ринкевичса лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации».
«В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», — отметила официальный представитель МИД.
НОВОСТИ
- 16:12 08.08.2022
- Польша является самым агрессивным по отношению к Белоруссии государством — Лукашенко
- 16:00 08.08.2022
- Экологические штрафы будут направляться на ликвидацию ущерба природе — Мишустин
- 15:12 08.08.2022
- ВС РФ поразили боевые машины американских РСЗО «Хаймарс» в районе Краматорска — МО РФ
- 15:07 08.08.2022
- Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе инвесткредитования
- 15:02 08.08.2022
- Число проданных умных устройств Sber превысило 1 миллион
- 15:00 08.08.2022
- Почти 50% американцев считают второй срок Байдена или Трампа «худшим» сценарием — опрос
- 14:32 08.08.2022
- ВСУ повредили линию электропередачи от ЗАЭС в Запорожскую и Херсонскую области — МО РФ
- 14:12 08.08.2022
- Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении в РФ
- 14:00 08.08.2022
- Референдумы хотят провести жители Украины, Зеленскому нечего спрашивать с РФ — Песков
- 13:32 08.08.2022
- Мирная жительница Ясиноватой погибла из-за обстрела со стороны украинских силовиков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать