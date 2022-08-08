РФ рассмотрит ответные меры на антироссийские действия Латвии — Захарова

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Латвийские власти не помышляют об исправлении ситуации с антироссийскими провокациями правоохранительных органов страны, Россия рассмотрит возможные ответные меры. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что на днях в связи с провокационными действиями латвийских правоохранительных органов в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Латвии в РФ Атация Рутка, которой были вручены две ноты протеста. «Вместе с тем министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс не понял нашего обращения и в крайне циничном ключе прокомментировал ноты МИД России, отметив, что российской стороне „бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии“, а также, что власти Латвийской Республики „будут продолжать действовать в интересах национальной безопасности“, — указала дипломат. — Высказывания господина Ринкевичса лишний раз подтверждают, что в Риге даже не помышляют об исправлении ситуации».

«В этой связи, как это заведено в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры», — отметила официальный представитель МИД.