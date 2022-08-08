Число проданных умных устройств Sber превысило 1 миллион
15:02 08.08.2022
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Иллюстрация SberDevices
Увеличиваются и темпы продаж: по итогам первого полугодия 2022 года количество проданных устройств Sber выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
«Сегодня Сбер – один из ключевых технологических игроков на рынке умных устройств. Один миллион – это важная символическая веха, на которой мы не планируем останавливаться, – отметил CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям Салют Сбербанка Денис Филиппов. – Уверен, что спрос на качественные российские устройства, работающие полностью на отечественном софте, будет расти. Это касается как наших новых устройств, например телевизоров под управлением Салют ТВ, так и флагманских девайсов, в частности SberBox. Огромный вклад в успех устройств Sber внесли пользователи, которые активно дают обратную связь. Каждое пожелание пользователей обрабатывается службой поддержки, а наиболее частотные или интересные направляются продуктовой команде. Так, например, на наших устройствах появились сторонние онлайн-кинотеатры».
Первыми устройствами под брендом Sber были ТВ-медиаприставка SberBox и уникальный для российского рынка смарт-дисплей SberPortal, представленные в 2020 году. SberBox стала лидером продаж в своей категории в сети «М.Видео – Эльдорадо» за 2021 год. Смарт-дисплей с премиальной акустикой SberPortal удостоился ряда престижных международных наград, в частности Red Dot Awards и iF Design Awards.
В мае 2021 года команда SberDevices представила ТВ-медиацентр SberBox Top, отмеченный самой престижной премии в области потребительской электроники – CES Innovation Awards. Тогда же была представлена операционная система для телевизоров Салют ТВ. Эта разработка базируется на российском софте, полностью разработанном в Сбере, поэтому она устойчива к изменениям внешнеэкономических факторов.
В декабре 2021 года была представлена умная медиаколонка SberBox Time – устройство 3 в 1, сочетающее в себе функции колонки, ТВ-приставки и стильных аналоговых часов.
Узнать больше о линейке умных устройств Sber можно, попросив виртуальных ассистентов Салют: «Салют, расскажи про девайсы Сбера».
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