В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу из шалости

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу. Сгорела дверь запасного выхода. Специалисты установили, что причиной стал поджог.

Выяснилось, что ребёнок гулял с подругой по территории школы № 92. Девочка решила поджечь бумагу и засунуть её под дверь. Свой поступок она объяснила детской шалостью.

Сумма ущерба устанавливается. Школьницу поставят на учёт, а компенсацию учебному заведению выплатят её родители. Говорит Москва