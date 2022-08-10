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НОВОСТИ

В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу из шалости

11:05 10.08.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу. Сгорела дверь запасного выхода. Специалисты установили, что причиной стал поджог.

Выяснилось, что ребёнок гулял с подругой по территории школы № 92. Девочка решила поджечь бумагу и засунуть её под дверь. Свой поступок она объяснила детской шалостью.

Сумма ущерба устанавливается. Школьницу поставят на учёт, а компенсацию учебному заведению выплатят её родители.  Говорит Москва

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