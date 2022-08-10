В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу из шалости
11:05 10.08.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу. Сгорела дверь запасного выхода. Специалисты установили, что причиной стал поджог.
Выяснилось, что ребёнок гулял с подругой по территории школы № 92. Девочка решила поджечь бумагу и засунуть её под дверь. Свой поступок она объяснила детской шалостью.
Сумма ущерба устанавливается. Школьницу поставят на учёт, а компенсацию учебному заведению выплатят её родители. Говорит Москва
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