В России выявили 23 771 случай заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 771 против 16 325 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 26 марта, когда зафиксировали 24 072 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 770 657 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 56 против 60 днем ранее, всего с начала пандемии умерли 382 902 человека. Количество случаев выздоровления за сутки составило 14 552 против 13 092 днем ранее, до 18 075 720.