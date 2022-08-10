0
0
34
НОВОСТИ

В России выявили 23 771 случай заражения коронавирусом за сутки

11:20 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 771 против 16 325 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 26 марта, когда зафиксировали 24 072 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 770 657 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 56 против 60 днем ранее, всего с начала пандемии умерли 382 902 человека. Количество случаев выздоровления за сутки составило 14 552 против 13 092 днем ранее, до 18 075 720.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 10.08.2022
В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу из шалости
0
67
11:00 10.08.2022
Министерства и ведомства РФ дополнительно запросили из бюджета 5 трлн рублей
0
84
10:32 10.08.2022
На Сахалине медведь убил мужчину и женщину и несколько дней питался их телами
0
135
10:20 10.08.2022
Великобритания готовится к возможному отключению газа на несколько дней зимой — Bloomberg
0
138
10:05 10.08.2022
В Энергодаре существуют планы по эвакуации населения в случае ЧП на Запорожской АЭС — ВГА
0
154
10:00 10.08.2022
Литовские вертолеты следят за российскими поездами - WSJ
0
180
09:32 10.08.2022
Переводы более 10 тыс руб предлагают блокировать до повторного подтверждения
0
234
09:20 10.08.2022
Количество пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке в Крыму увеличилось до 13
0
229
09:05 10.08.2022
К Марине Овсянниковой пришли с обыском
0
263
09:00 10.08.2022
ЕС прекратил закупку российского угля
0
229

Возврат к списку