В России выявили 23 771 случай заражения коронавирусом за сутки
11:20 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 771 против 16 325 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 26 марта, когда зафиксировали 24 072 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 770 657 случаев заражения.
Число летальных исходов за последние сутки составило 56 против 60 днем ранее, всего с начала пандемии умерли 382 902 человека. Количество случаев выздоровления за сутки составило 14 552 против 13 092 днем ранее, до 18 075 720.
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