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Трамп после обысков настроен решительно, скоро сообщит об участии в выборах — конгрессмен

11:32 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп после проводившихся в его поместье во Флориде обысков не чувствовал себя побежденным и еще больше настроен на участие в президентской гонке, он уже принял решение и скоро о нем сообщит. Об этом, как передает в среду телеканал «Фокс ньюс», заявил конгрессмен Джим Бэнкс, который виделся с экс-хозяином Белого дома после обыска.

С Трампом во вторник вечером встретились свыше 10 конгрессменов-республиканцев, в том числе и Бэнкс. Мероприятие проходило в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, в штате Нью-Джерси.

«Он вовсе не выглядел побежденным, был очень воодушевлен и оптимистичен», — сказал конгрессмен в интервью каналу.

По его словам, республиканцы беседовали с бывшим президентом примерно в течение трех часов. Они обсуждали то, что планируют сделать, если на выборах в Конгресс «вернут себе большинство».

Относительно планов Трампа баллотироваться на выборах в 2024 году Бэнкс сказал, что тот уже «принял решение».

«Он сказал, что нам понравится его решение, и то, когда он о нем сообщит, это только вопрос времени», — подчеркнул политик. Республиканцы поддержали Трампа в том, что «вынести решение лучше раньше, чем позже», указал он.

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