В Москве выявили 8 608 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 8 608 против 4 781 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось максимальным с 17 февраля, когда было выявлено 9 705 инфицированных. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 877 323 случая заражения.