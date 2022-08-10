В Москве выявили 8 608 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 8 608 против 4 781 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось максимальным с 17 февраля, когда было выявлено 9 705 инфицированных. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 877 323 случая заражения.
НОВОСТИ
- 13:00 10.08.2022
- ВСУ ежедневно пытаются наносить удары по местам содержания украинских пленных — Пушилин
- 12:32 10.08.2022
- Французские ветеринары достали из воды заблудившуюся в водах Сены белуху
- 12:30 10.08.2022
- BI.ZONE помогла курорту «Манжерок» настроить процессы обработки персональных данных
- 12:20 10.08.2022
- Инфляция в Чехии достигла рекордно высокого уровня за 28 лет — 17,5%
- 12:05 10.08.2022
- Первый трибунал по военнопленным состоится, вероятно, в Мариуполе до конца лета — Пушилин
- 11:32 10.08.2022
- Трамп после обысков настроен решительно, скоро сообщит об участии в выборах — конгрессмен
- 11:20 10.08.2022
- В России выявили 23 771 случай заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 10.08.2022
- В Волгограде 11-летняя девочка подожгла школу из шалости
- 11:00 10.08.2022
- Министерства и ведомства РФ дополнительно запросили из бюджета 5 трлн рублей
- 10:32 10.08.2022
- На Сахалине медведь убил мужчину и женщину и несколько дней питался их телами
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать