Первый трибунал по военнопленным состоится, вероятно, в Мариуполе до конца лета — Пушилин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый трибунал в Донецкой Народной Республике по военнопленным состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета, сообщил в среду журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

«Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача — максимально открытое проведение трибунала», — сказал он.