BI.ZONE помогла курорту «Манжерок» настроить процессы обработки персональных данных

12:30

Фото пресс-службы ВК «Манжерок»



Компания BI.ZONE (входит в экосистему Сбера) помогла всесезонному курорту «Манжерок» в Республике Алтай настроить процессы обработки персональных данных. Использование платформы BI.ZONE Compliance Platform вышло дешевле, чем обращение к сторонним консультантам. Продукт BI.ZONE позволяет клиенту соответствовать требованиям 152-ФЗ, GDPR и других нормативно-правовых актов.

До внедрения платформы BI.ZONE специалисты курорта тратили много времени на поддержание процесса соответствия законодательству, так как делали эту работу вручную. Команда курорта подключила BI.ZONE Compliance Platform, чтобы эффективно настроить процессы обработки персональных данных, свести управление ими в единое окно и составить модели угроз. Благодаря этому руководство «Манжерока» может быть уверено, что компания соблюдает требования регуляторов.

«С BI.ZONE Compliance Platform нам не потребовалось разбираться в тонкостях регулирования или приглашать консультанта и ждать, пока он погрузится в наши процессы. Благодаря платформе справились за четыре недели без какого-либо опыта, в итоге сэкономили время и деньги», – подчеркнул генеральный директор «Манжерока» Владимир Щербинин.

Андрей Быков, продуктовый менеджер BI.ZONE Compliance Platform, отмечает: «Российское законодательство в сфере защиты персональных данных становится все строже. Это логично, учитывая всплеск утечек в последнее время. Страдают не только пользователи, но и репутация компаний. BI.ZONE Compliance Platform помогает снизить риск утечек. При этом наше решение сокращает сроки на построение процессов обработки данных на 40%».

Используя BI.ZONE Compliance Platform, компания снижает влияние человеческого фактора на процессы обеспечения защиты персональных данных и почти вдвое сокращает время на разработку документации. Продукт BI.ZONE включен в реестр отечественного программного обеспечения.