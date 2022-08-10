ВКС России сбили три самолета Украины над территорией Николаевской области — МО РФ
13:05 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Истребительная авиация ВКС России сбила три украинских самолета над территорией Николаевской области. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета Воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населенного пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоновом и один Су-27 в районе населенного пункта Новоселье», — сказал он.
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