В ЦИК возобновляется масочный режим — Памфилова
13:20 10.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о возобновлении масочного режима в Центризбиркоме, а также призвала избирательные комиссии в регионах, где в сентябре пройдут выборы, проанализировать необходимость введения дополнительных мер для защиты избирателей от распространения коронавирусной инфекции.
«В настоящее время мы видим, что само заболевание протекает в более легкой форме. Нет того уровня угрозы, что был еще в прошлом году. Тем не менее мы и в ЦИК возобновляем масочный режим», — отметила Памфилова на заседании комиссии в среду.
Она также обратилась к коллегам в регионах, особенно в тех, где принято решение проводить голосование в течение одного или двух дней, с просьбой еще раз проанализировать, какой пакет мер можно принять, «чтобы они были направлены на противодействие распространению инфекции».
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