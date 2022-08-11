Лукашенко призвал не оставлять без ответа лишение Белоруссии доли в порту Клайпеды

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал принять меры в связи с тем, что республика была фактически лишена собственности в клайпедском порту Литвы. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.

«Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность», — сказал Лукашенко на совещании по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции. — Это не должно безнаказанно пройти».

«Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем [принять] и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено», — обратился он к правительству.