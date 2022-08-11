Лукашенко призвал не оставлять без ответа лишение Белоруссии доли в порту Клайпеды
13:05 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал принять меры в связи с тем, что республика была фактически лишена собственности в клайпедском порту Литвы. Об этом сообщило в четверг агентство БелТА.
«Мало того, что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность», — сказал Лукашенко на совещании по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции. — Это не должно безнаказанно пройти».
«Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем [принять] и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено», — обратился он к правительству.
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