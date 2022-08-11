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Великобритания поставит Украине дополнительное число РСЗО — Reuters

15:12 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании направит на Украине дополнительное число реактивных систем залпового огня, а также управляемые ракеты M31A1. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса.

«Последний транш военной помощи поможет ВСУ продолжать обороняться против российской агрессии и беспорядочного применения [Россией] дальнобойной артиллерии», — сказано в нем. Отмечается, что готовящиеся к отправке на Украину РСЗО смогут достигать целей на расстоянии до 80 км.

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