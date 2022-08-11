Великобритания поставит Украине дополнительное число РСЗО — Reuters
15:12 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании направит на Украине дополнительное число реактивных систем залпового огня, а также управляемые ракеты M31A1. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса.
«Последний транш военной помощи поможет ВСУ продолжать обороняться против российской агрессии и беспорядочного применения [Россией] дальнобойной артиллерии», — сказано в нем. Отмечается, что готовящиеся к отправке на Украину РСЗО смогут достигать целей на расстоянии до 80 км.
НОВОСТИ
- 15:00 11.08.2022
- Проблемы Норвегии с электричеством могут усугубить энергокризис в ЕС - FT
- 14:32 11.08.2022
- Эстония закроет границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой — МИД
- 14:12 11.08.2022
- Власти Польши заверили граждан, что в случае аварии на ЗАЭС стране ничего не угрожает
- 14:00 11.08.2022
- ВС РФ ликвидировали более половины личного состава двух бригад ВСУ на двух направлениях
- 13:32 11.08.2022
- Поставка в ФРГ турбины для Nord Stream не соответствует условиям контракта — посольство РФ
- 13:20 11.08.2022
- Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины — МИД РФ
- 13:05 11.08.2022
- Лукашенко призвал не оставлять без ответа лишение Белоруссии доли в порту Клайпеды
- 13:00 11.08.2022
- В Москве выявили 7 899 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:32 11.08.2022
- Москва считает неоправданной критику миротворческого контингента в Карабахе — МИД РФ
- 12:20 11.08.2022
- Суда с зерном с Украины идут не в нуждающиеся страны, а в порты Запада — МИД РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать