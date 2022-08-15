"Автоваз" вернулся к полноценному режиму работу
09:56 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники «Автоваза» перешли на пятидневный режим работы с понедельника. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя профорганизации предприятия Валерий Королев.
«Все работники с 15 августа перешли на пятидневный режим», — сказал собеседник агентства.
«Автоваз» находился в простое в течение почти всего мая из-за отсутствия комплектующих. Производство легковых автомобилей возобновилось в начале июня.
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