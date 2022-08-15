Украинская прокуратура обвинила мэра Купянска в сотрудничестве с РФ
17:20 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении обвинения мэру Купянска за сотрудничество с Россией. Имя чиновника в пресс-службе надзорного ведомства не указали, однако в настоящий момент этот пост занимает Геннадий Мацегора.
«Новому мэру Купянска в Харьковской области сообщено о подозрении (эквивалентно предъявлению обвинения в российской практике — прим. ТАСС) в коллаборационизме», — говорится в сообщении в телеграм-канале офиса. Максимальное наказание по данному обвинению предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, в понедельник следователи Службы безопасности Украины предъявили обвинение председателю военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области и главе отдела агропромышленного развития администрации Новопсковского района ЛНР.
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