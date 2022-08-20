За сутки площадь пожаров в РФ увеличилась более чем на 2,6 тыс. га

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая площадь лесных пожаров в России за сутки выросла более чем на 2,6 тыс. га, сообщили в субботу в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны. По состоянию на пятницу в России действовал 51 лесной пожар на площади 82 285 га.



«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19 августа 2022 года в России ликвидировано 60 лесных пожаров на площади 656 га. На 00:00 мск 20 августа 2022 года на территории Российской Федерации действовало 82 лесных пожара на площади 84 935 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.



