0
0
135
НОВОСТИ

В подмосковном Жуковском стартует детский авиационно-космический салон

10:20 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детский авиационно-космический салон ДАКС-2022 стартует в субботу в подмосковном Жуковском. Данное мероприятие уже во второй раз пройдет в наукограде, который по праву считается центром авиационной науки и техники России; по прогнозам организаторов, за два дня проведения оно соберет несколько тысяч юных любителей неба и их родителей.

«Вместе с ребятами эти два дня проведут в Жуковском почетные гости авиасалона, среди которых — Герои Советского Союза и Российской Федерации, прославленные летчики и космонавты», — рассказал ТАСС глава города Юрий Прохоров. По его словам, программа первого, основного дня ДАКС-2022, включает показательные выступления мастеров спортивного пилотажа, демонстрационные полеты малой авиации, полеты юных планеристов и воздушных шаров, запуски моделей ракет. «Запланирован красивейший пилотаж спортивного биплана ПИЦ, заезды внедорожников, показательные бои воинов Х века, джигитовка и многое другое», — заметил Прохоров.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:30 20.08.2022
За сутки площадь пожаров в РФ увеличилась более чем на 2,6 тыс. га
0
125
09:35 20.08.2022
Из-за твита о работе газеты в РФ временно отстранили журналиста «Вашингтон пост» - СМИ
0
226
09:30 20.08.2022
Более чем на 10% снизилась стоимость биткойнов - данные площадки Coindesk
0
195
09:25 20.08.2022
В преддверии «тяжелой зимы» в Британии прогнозируют большой спрос на дрова
0
206
09:20 20.08.2022
Сто детей 6-11 лет получили вакцину от ковида в рамках исследования - центр им. Гамалеи
0
215
22:40 19.08.2022
NASA определило 13 областей на Луне для посадки астронавтов в 2025 году
0
678
21:55 19.08.2022
Байден распорядился выделить Украине до 775 млн долл военной помощи
0
629
20:35 19.08.2022
Путин надеется, что выборы будут способствовать развитию политической системе в стране
0
843
19:51 19.08.2022
В ООН не могут назвать сроки посещения делегиции МАГАТЭ Запорожской АЭС
0
807
19:30 19.08.2022
МИД КНР: США потерпели неудачу в Афганистане, однако не изменили своей привычки вмешиваться во внутренние дела других стран
0
705

Возврат к списку