В подмосковном Жуковском стартует детский авиационно-космический салон

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Детский авиационно-космический салон ДАКС-2022 стартует в субботу в подмосковном Жуковском. Данное мероприятие уже во второй раз пройдет в наукограде, который по праву считается центром авиационной науки и техники России; по прогнозам организаторов, за два дня проведения оно соберет несколько тысяч юных любителей неба и их родителей.



«Вместе с ребятами эти два дня проведут в Жуковском почетные гости авиасалона, среди которых — Герои Советского Союза и Российской Федерации, прославленные летчики и космонавты», — рассказал ТАСС глава города Юрий Прохоров. По его словам, программа первого, основного дня ДАКС-2022, включает показательные выступления мастеров спортивного пилотажа, демонстрационные полеты малой авиации, полеты юных планеристов и воздушных шаров, запуски моделей ракет. «Запланирован красивейший пилотаж спортивного биплана ПИЦ, заезды внедорожников, показательные бои воинов Х века, джигитовка и многое другое», — заметил Прохоров.



