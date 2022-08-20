В подмосковном Жуковском стартует детский авиационно-космический салон
10:20 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вместе с ребятами эти два дня проведут в Жуковском почетные гости авиасалона, среди которых — Герои Советского Союза и Российской Федерации, прославленные летчики и космонавты», — рассказал ТАСС глава города Юрий Прохоров. По его словам, программа первого, основного дня ДАКС-2022, включает показательные выступления мастеров спортивного пилотажа, демонстрационные полеты малой авиации, полеты юных планеристов и воздушных шаров, запуски моделей ракет. «Запланирован красивейший пилотаж спортивного биплана ПИЦ, заезды внедорожников, показательные бои воинов Х века, джигитовка и многое другое», — заметил Прохоров.
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