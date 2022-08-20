На новую забастовку в Британии вышли более 45 тыс. железнодорожных рабочих

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 45 тыс. рабочих не вышли на работу в рамках очередной забастовки, которая 20 август поразила британскую сеть железных дорог. Как говорится в заявлении компании Network Rail («Нетуорк рейл»), обслуживающей большую часть железных дорог страны и все центральные вокзалы Лондона, всего в субботу будут ходить чуть более 20% из запланированных поездов.



Иными словам, будут совершены 4,3 тыс. рейсов из 20 тыс., а время работы железнодорожного транспорта будет очень ограниченным — с 07:30 до 18:30 (09:30 — 20:30 мск).



В конце июля в аналогичной многодневной забастовке, также организованной британским железнодорожным, морским и транспортным профсоюзом RMT (Ар-эм-ти), приняли участие более 40 тыс. сотрудников британских железных дорог. Причиной самой радикальной за более чем 30 лет акции со стороны профсоюзов стало их несогласие с планами управляющих компаний заморозить повышение зарплат сотрудников и уволить часть из них, увеличить продолжительность рабочего дня с 35 до 40 часов в неделю, сократить проверки безопасности, закрыть все кассы по продаже билетов.



