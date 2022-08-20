Рогов назвал обстрел жилых районов Мелитополя терроризмом
11:40 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«После освобождения постукраинского пространства от <…> нацистов мы обязательно проведем Славянский трибунал», — написал он в своем телеграм-канале.
Рогов приложил к посту фотографии и видео ночного обстрела Мелитополя со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из тактического ракетного комплекса «Точка-У», ПВО сбила две ракеты. В результате обстрела были частично разрушены и повреждены два десятка домов, один человек получил легкую травму ноги. «Обстрел из тяжелого вооружения спящего города, причем жилого района, где нет военных объектов и целей — еще одно подтверждение терроризма режима Зеленского в отношении мирного населения», — отметил он.
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