0
0
0
НОВОСТИ

В Румынию выехало более 2 млн украинских беженце - в пограничная полиция

12:40 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество граждан Украины, въехавших в Румынию после 10 февраля 2022 года, превысило 2 миллиона. Об этом сообщил в субботу Генеральный инспекторат пограничной полиции. Румынские власти ведут подсчет въехавших в страну украинцев начиная с 10 февраля, называя интервал 10–24 февраля «предконфликтным периодом».

Так, за прошедшие сутки в Румынию прибыл 12 531 украинец (на 0,6% меньше, чем в предыдущие сутки). Таким образом, начиная с 10 февраля 2022 года в Румынию въехали 2 000 265 украинских граждан.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:40 20.08.2022
Рогов назвал обстрел жилых районов Мелитополя терроризмом
0
146
11:30 20.08.2022
На новую забастовку в Британии вышли более 45 тыс. железнодорожных рабочих
0
155
10:30 20.08.2022
За сутки площадь пожаров в РФ увеличилась более чем на 2,6 тыс. га
0
223
10:20 20.08.2022
В подмосковном Жуковском стартует детский авиационно-космический салон
0
233
09:35 20.08.2022
Из-за твита о работе газеты в РФ временно отстранили журналиста «Вашингтон пост» - СМИ
0
327
09:30 20.08.2022
Более чем на 10% снизилась стоимость биткойнов - данные площадки Coindesk
0
264
09:25 20.08.2022
В преддверии «тяжелой зимы» в Британии прогнозируют большой спрос на дрова
0
282
09:20 20.08.2022
Сто детей 6-11 лет получили вакцину от ковида в рамках исследования - центр им. Гамалеи
0
293
22:40 19.08.2022
NASA определило 13 областей на Луне для посадки астронавтов в 2025 году
0
727
21:55 19.08.2022
Байден распорядился выделить Украине до 775 млн долл военной помощи
0
677

Возврат к списку