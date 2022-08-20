В Румынию выехало более 2 млн украинских беженце - в пограничная полиция

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество граждан Украины, въехавших в Румынию после 10 февраля 2022 года, превысило 2 миллиона. Об этом сообщил в субботу Генеральный инспекторат пограничной полиции. Румынские власти ведут подсчет въехавших в страну украинцев начиная с 10 февраля, называя интервал 10–24 февраля «предконфликтным периодом».



Так, за прошедшие сутки в Румынию прибыл 12 531 украинец (на 0,6% меньше, чем в предыдущие сутки). Таким образом, начиная с 10 февраля 2022 года в Румынию въехали 2 000 265 украинских граждан.



