Для поимки 400 нацистов Белоруссия подавала запрос в 18 стран - МО
13:10 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Генеральная прокуратура республики Беларусь в начале 2022 года, располагая информацией о местах нахождения не менее, чем 400 живых нацистских преступников, пользующихся защитой иностранных государств, направило 60 просьб об оказании правовой помощи по делу о геноциде белорусского народа в 18 стран», — сказал Касинский в ходе выступления на I Международном антифашистском конгрессе.
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