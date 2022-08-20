Для поимки 400 нацистов Белоруссия подавала запрос в 18 стран - МО

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура Белоруссии, зная о местонахождении 400 нацистских преступников, направила в 18 стран просьбы о об оказании правовой помощи в суде над ними. Об этом сообщил в субботу начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский.



«Генеральная прокуратура республики Беларусь в начале 2022 года, располагая информацией о местах нахождения не менее, чем 400 живых нацистских преступников, пользующихся защитой иностранных государств, направило 60 просьб об оказании правовой помощи по делу о геноциде белорусского народа в 18 стран», — сказал Касинский в ходе выступления на I Международном антифашистском конгрессе.



