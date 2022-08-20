На форуме «Армия-2022» представили экспресс-тесты на выявление оспы обезьян

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспресс-тесты, способные определять любые штаммы коронавируса и оспы обезьян, разработки технополиса «Эра» с российскими компаниями и институтами представлены на форуме «Армия-2022», передает корр. ТАСС с места событий.



Как уточнил ТАСС представитель технополиса, представленные тесты на ковид могут определять даже те штаммы, которых еще нет в природе. «Было предложено инновационное решение по использованию [фермента] АСЕ-2 рецептора человека. То есть, это именно тот рецептор, через который коронавирус проникает в клетку человека. Поэтому при помощи данного набора можно определять любые штаммы коронавируса, патогенные для человека, даже те, которые еще не появились», — отметил он.



