РВИО планирует выпустить «Черную книгу преступлений бандеровцев»
15:30 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы подготовили сейчас книгу, рабочее название — „Черная книга преступлений бандеровцев“, [основанную] на документах, которые специально для нас рассекретили центральный архив министерства обороны, за это большое спасибо министерству обороны, другие архивы, в том числе специальные. Эту книгу страшно читать, ее не каждый дочитает до конца. Там есть данные о том, сколько способов убийства мирных людей применяли бандеровцы с 1943-го по 1945-й и по 1950 год», — сказал Мягков.
Сегодняшние наследники бандеровцев, которых, в частности, взяли в плен в Мариуполе, имеют те же самые наколки и используют те же приемы против мирных граждан, что и их предшественники. Это «Азов» (запрещен в РФ) и другие нацбаты, уточнил Мягков. По его словам, в современной Украине представители националистических структур регулярно приходили в части ВСУ и проводили там «воспитательную работу» среди военнослужащих.
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