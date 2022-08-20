В столичном воздухе в полтора-два раза уменьшилась концентрация вредных веществ
16:20 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Москву вновь накрыл дымовой шлейф от пожаров в Рязанской области. <…> Столичные метеостанции не фиксируют видимость хуже семи километров. В четверг было до четырех километров. Концентрация вредных веществ в воздухе, по данным станции Мосэкомониторинга, в полтора-два раза меньше», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Новости
- 16:10 20.08.2022
- Доказательства химического терроризма киевского режима РФ направит в ОЗХО
- 15:30 20.08.2022
- РВИО планирует выпустить «Черную книгу преступлений бандеровцев»
- 15:10 20.08.2022
- На форуме «Армия-2022» представили экспресс-тесты на выявление оспы обезьян
- 14:45 20.08.2022
- На дистанционное обучение перейдут 13 школ в приграничных районах Курской области
- 14:35 20.08.2022
- Рост самозанятых отчасти понижает уровень безработицы - Минтруда
- 13:50 20.08.2022
- С начала СВО из Запорожской области уехало порядка 15-20% населения
- 13:10 20.08.2022
- Для поимки 400 нацистов Белоруссия подавала запрос в 18 стран - МО
- 12:40 20.08.2022
- В Румынию выехало более 2 млн украинских беженце - в пограничная полиция
- 11:40 20.08.2022
- Рогов назвал обстрел жилых районов Мелитополя терроризмом
- 11:30 20.08.2022
- На новую забастовку в Британии вышли более 45 тыс. железнодорожных рабочих
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать