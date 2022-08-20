В столичном воздухе в полтора-два раза уменьшилась концентрация вредных веществ

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Концентрация вредных веществ в воздухе Москвы уменьшилась в полтора-два раза, видимость в столице улучшилась. Об этом в субботу сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Вадим Заводченков.



«Москву вновь накрыл дымовой шлейф от пожаров в Рязанской области. <…> Столичные метеостанции не фиксируют видимость хуже семи километров. В четверг было до четырех километров. Концентрация вредных веществ в воздухе, по данным станции Мосэкомониторинга, в полтора-два раза меньше», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».



