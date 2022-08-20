Крупнейшим поставщиком нефти в Китай третий месяц подряд остается РФ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия третий месяц подряд остается крупнейшим экспортером нефти в Китай. Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.



По его данным, в июле Китай получал около 1,68 млн баррелей российской нефти в сутки. На втором месте по поставкам топлива в КНР находится Саудовская Аравия, экспортировавшая 1,54 млн баррелей нефти в сутки.



Всего с начала года, согласно сведениям Рейтера, Россия экспортировала в Китай около 48,4 млн тонн нефти.



