С 1 августа из портов Украины вывезено свыше 656,3 тыс. тонн зерна

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 656,3 тыс. тонн зерна вывезено из портов Украины с 1 августа, когда началась реализация «продуктовой сделки». Об этом сообщил в субботу глава Минобороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в стамбульском Совместном координационном центре (СКЦ).



«С 1 августа из трех украинских портов вывезено 656 тыс. 349 тонн зерновых, и мы рассчитываем, что экспорт сельхозпродукции будет расти», — сказал Акар. По его словам, в вывозе зерновых задействовано 51 судно. «Из них 27 вышли из портов Украины, 24 направились для загрузки», — отметил глава Минобороны Турции.



По словам Акара, в СКЦ работает 71 человек: 14 — от Турции, 22 — от РФ, 12 — от Украины и 23 представляют ООН. «Важной составляющей работы является тот факт, что в поле нет ни одной военной структуры», — добавил турецкий министр.



