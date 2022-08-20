С 1 августа из портов Украины вывезено свыше 656,3 тыс. тонн зерна
17:50 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С 1 августа из трех украинских портов вывезено 656 тыс. 349 тонн зерновых, и мы рассчитываем, что экспорт сельхозпродукции будет расти», — сказал Акар. По его словам, в вывозе зерновых задействовано 51 судно. «Из них 27 вышли из портов Украины, 24 направились для загрузки», — отметил глава Минобороны Турции.
По словам Акара, в СКЦ работает 71 человек: 14 — от Турции, 22 — от РФ, 12 — от Украины и 23 представляют ООН. «Важной составляющей работы является тот факт, что в поле нет ни одной военной структуры», — добавил турецкий министр.
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