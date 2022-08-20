При перебоях с электричеством зимой в Швейцарии не исключают бунтов и грабежей - полиция

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцарские органы правопорядка должны быть готовы к «чрезвычайным сценариям» в случае перебоев с электричеством или полного его отключения предстоящей зимой, поскольку в условиях блэкаута не исключены бунты и грабежи. Такое мнение высказал в опубликованном в субботу в газете «Блик» интервью председатель Конференции глав кантональных служб юстиции и полиции Швейцарии, генеральный директор полиции Фреди Фесслер.



«Перебои с электричеством или полный блэкаут имели бы серьезные последствия, — отметил он. — Представьте себе: больше невозможно получить деньги в банкомате, расплатиться карточкой в магазине, заполнить бак автомобиля на заправке. Больше не функционирует теплоснабжение, а улицы погрузились в темноту. Можно тогда представить, что население восстанет или будут иметь место грабежи». По словам Фесслера, он «не ожидает, что такое в действительности произойдет», тем не менее, по его мнению, следует «подготовиться к таким чрезвычайным сценариям».



