При перебоях с электричеством зимой в Швейцарии не исключают бунтов и грабежей - полиция
18:50 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Перебои с электричеством или полный блэкаут имели бы серьезные последствия, — отметил он. — Представьте себе: больше невозможно получить деньги в банкомате, расплатиться карточкой в магазине, заполнить бак автомобиля на заправке. Больше не функционирует теплоснабжение, а улицы погрузились в темноту. Можно тогда представить, что население восстанет или будут иметь место грабежи». По словам Фесслера, он «не ожидает, что такое в действительности произойдет», тем не менее, по его мнению, следует «подготовиться к таким чрезвычайным сценариям».
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