Желаемого эффекта западные санкции против РФ не достигли - журнал

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенные странами Запада против России рестрикции не привели к желаемому эффекту. Об этом говорится в статье репортера журнала «Нэшнл интерест» Марка Эпископоса, опубликованной в пятницу на сайте издания.



По мере того, как специальная военная операция (СВО) РФ на Украине «вступает в седьмой месяц, все большее число политиков, экспертов и должностных лиц выражают обеспокоенность тем, что западные санкции против России не достигли желаемого эффекта», отметил он. Так, по мнению автора статьи, экономический спад в РФ «не стал столь резким, как ожидали российские и некоторые западные наблюдатели».



