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НОВОСТИ

Желаемого эффекта западные санкции против РФ не достигли - журнал

19:10 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенные странами Запада против России рестрикции не привели к желаемому эффекту. Об этом говорится в статье репортера журнала «Нэшнл интерест» Марка Эпископоса, опубликованной в пятницу на сайте издания.

По мере того, как специальная военная операция (СВО) РФ на Украине «вступает в седьмой месяц, все большее число политиков, экспертов и должностных лиц выражают обеспокоенность тем, что западные санкции против России не достигли желаемого эффекта», отметил он. Так, по мнению автора статьи, экономический спад в РФ «не стал столь резким, как ожидали российские и некоторые западные наблюдатели».

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