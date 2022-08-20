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Из-за украинского обстрела несколько пригородов Горловки остались без электричества - мэр

19:20 20.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько поселков на окраинах города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) остались в субботу без электричества в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны вооруженных формирований Украины повреждена линия 35 кВольт, обесточены 44 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии поселки шахты 6-7, шахты им. Н. А. Изотова, Ртутный, Бессарабка», — написал Приходько в своем телеграм-канале.

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