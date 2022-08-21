Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области выросло до 15

16:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших в результате столкновения микроавтобуса и двух большегрузов в Ульяновской области выросло до 15, пострадавших — до пяти. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

«По последним данным, погибли 15 человек, пять пострадали, среди них есть дети», — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось об 11 погибших.

ДТП произошло 21 августа около 14:00 (13:00 мск) на трассе М5 «Урал» Николаевского района Ульяновской области. По данным полиции, предварительно, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. Погибли 11 человек, трое пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как отметили губернатор региона Алексей Русских, четверо человек доставлены в Николаевскую районную больницу Ульяновской области в тяжелом состоянии.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что столкнулись два большегруза и микроавтобус. Всего, предварительно, в салоне микроавтобуса находились 18 человек, они являются гражданами Казахстана.