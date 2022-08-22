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Захарова: Киев открыто говорит о "национальной чистке" русских

15:00 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители киевского режима перешли к открытым разговорам о планах «национальной чистки» в отношении русских. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник прокомментировала слова посла Украины в Казахстане Петра Врублевского о том, что киевские власти стараются «убить как можно больше русских».

«Такое может говорить только посол террористического режима. 8 лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

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