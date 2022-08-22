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Росгвардия и СК проверят охранные структуры фестиваля "Традиция"

17:55 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росгвардия и Следственный комитет России проведут проверку охранных структур, обеспечивавших порядок и безопасность на фестивале «Традиция», с которого возвращалась политолог и журналист Дарья Дугина. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

«Росгвардия совместно со Следственным комитетом проведет проверку охранных структур, обеспечивавших порядок и безопасность на фестивале „Традиция“, где террористы заложили взрывчатку под машину Дарьи Дугиной: ЧОО „Комкон-Безопасность“ и ЧОО „Феникс“, — написал депутат в своем телеграм-канале в понедельник.

22 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили ТАСС, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.

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