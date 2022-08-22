Генсек ООН: Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что сейчас риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

«Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия», — сказал Гутерриш в понедельник, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

«Обладающие ядерным оружием страны должны взять обязательство не применять его первыми. Эти страны должны заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них, и быть транспарентными», — отметил он. По словам генсека, «бряцание ядерным оружием должно быть прекращено».