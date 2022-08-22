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«Газпром» пошел навстречу просьбе "Молдовагаза"

18:47 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» согласился в исключительном порядке перенести срок оплаты аванса «Молдовагазом» за поставки российского газа в августе до 1 сентября, говорится в сообщении холдинга.

«АО „Молдовагаз“ не выполнило контрактные обязательства перед ПАО „Газпром“ по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи с этим „Молдовагаз“ обратился к „Газпрому“ с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. „Газпром“ принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой», — сказано в сообщении.

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