Курс евро к доллару упал до уровня 2002 года
19:00 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным на 18:29 мск, пара евро — доллар находилась на уровне 0,9932. К 18:42 мск данный показатель составлял 0,9933.
НОВОСТИ
- 19:51 22.08.2022
- Сбер откроет «Школу 21» в Великом Новгороде
- 19:34 22.08.2022
- Эрдоган: Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского
- 19:10 22.08.2022
- Имя нового премьера Великобритании станет известно ровно через две недели - СМИ
- 18:47 22.08.2022
- «Газпром» пошел навстречу просьбе "Молдовагаза"
- 18:33 22.08.2022
- Собянин: Москва увеличила группировку для тушения лесных пожаров до 9000 человек
- 18:30 22.08.2022
- Генсек ООН: Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия
- 17:55 22.08.2022
- Росгвардия и СК проверят охранные структуры фестиваля "Традиция"
- 17:40 22.08.2022
- Сотрудники Apple сопротивляются возвращению с "удаленки"
- 17:20 22.08.2022
- Израиль будет продолжать противодействовать иранской ядерной программе
- 17:05 22.08.2022
- Исполнительница убийства Дарьи Дугиной могла въехать в Россию по поддельным документам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать