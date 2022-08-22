Курс евро к доллару упал до уровня 2002 года

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс евро к доллару опустился ниже $0,9935 впервые с декабря 2002 года, свидетельствуют данные Forex Capital Markets.

По данным на 18:29 мск, пара евро — доллар находилась на уровне 0,9932. К 18:42 мск данный показатель составлял 0,9933.