Имя нового премьера Великобритании станет известно ровно через две недели - СМИ

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Имя нового лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра будет объявлено ровно через две недели в 12:30 (14:30 мск). Об этом говорится в сообщении сопредседателя партии Эндрю Стефенсона, которое было направлено в понедельник депутатам и членам палаты лордов, представляющих тори.

«Я рад подтвердить, что результаты будут объявлены в 12:30 в понедельник 5 сентября 2022 года в одном из центральных мест Вестминстера, просьба ко всем участникам занять свои места в 12:15», — цитирует письмо Стефенсона телеканал «Скай ньюс». По соображениям безопасности точное место, где будет оглашено имя нового лидера партии, станет известно лишь за 48 часов до самой церемонии.