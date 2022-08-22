Имя нового премьера Великобритании станет известно ровно через две недели - СМИ
19:10 22.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я рад подтвердить, что результаты будут объявлены в 12:30 в понедельник 5 сентября 2022 года в одном из центральных мест Вестминстера, просьба ко всем участникам занять свои места в 12:15», — цитирует письмо Стефенсона телеканал «Скай ньюс». По соображениям безопасности точное место, где будет оглашено имя нового лидера партии, станет известно лишь за 48 часов до самой церемонии.
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