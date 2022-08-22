Эрдоган: Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского

19:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что считает своей целью в ближайшее время организовать в республике переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис [на Украине]», — сказал турецкий лидер в ходе обращения к нации, выступая в Анкаре по итогам заседания кабинета министров Турции.