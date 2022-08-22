Сбер откроет «Школу 21» в Великом Новгороде
19:51 22.08.2022
Сбер и правительство Новгородской области заключили соглашение о взаимодействии в области информационных технологий, которое позволит в том числе открыть «Школу 21» в Великом Новгороде в одном из корпусов Новгородской технической школы на базе Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. Подписи под документом поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Стороны будут развивать сотрудничество в Новгородской области, займутся подготовкой IT-специалистов на базе Школы, будет организован обмен лучшими практиками и экспертизой в сфере обучения программистов в рамках развития стратегического партнерства Сбера, «Школы 21» и региона.
«В 2018 году мы открыли первый кампус «Школы 21» в Москве, а уже сегодня она успешно работает в трех регионах нашей страны, еще ряд регионов готовятся к ее открытию, - напомнил Герман Греф. - Наш проект помогает государству и бизнесу готовить квалифицированных специалистов, а каждому, кто хочет получить востребованное ИТ-образование, — попробовать себя в этой перспективной профессии. Мы рады, что в Новгородской области тоже откроется новый кампус «Школы 21», и мы готовы делиться своим опытом и технологиями, содействуя подготовке ИТ-кадров в этом важном регионе».
«Приятно, что наш регион становится интересным для крупных корпораций, которые видят перспективу развития образования и подготовки квалифицированных кадров в наших учебных заведениях, - отметил Андрей Никитин. - «Школа 21» – уникальный проект, в том числе потому, что обучаться в ней можно не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Это прекрасная возможность для граждан из наших небольших городов и сёл получить знания и опыт работы в передовой сфере. Мы, в свою очередь, создаём самые современные и комфортные условия для обучения в Новгородской технической школе, которая откроется для первых учеников и резидентов уже в сентябре».
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