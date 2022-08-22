Госдеп США отреагировал на убийство Дарьи Дугиной

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя гибель российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной, чей автомобиль был взорван в Одинцовском районе Подмосковья.

«Мы безоговорочно осуждаем атаки на гражданских лиц, будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве», — сказал он. «Этот принцип применим во всем мире», — добавил Прайс.

«Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы. Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность. А мы со своей стороны осуждаем преднамеренные атаки на гражданских лиц где бы то ни было», — добавил также пресс-секретарь Госдепа, отвечая на вопрос о том, верят ли в Вашингтоне, что Украина не причастна к этому убийству, как это утверждают в Киеве.