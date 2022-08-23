0
0
29
НОВОСТИ

Для США и ЕС Трасс «не самый популярный вариант» на международный арене

09:25 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и большинство стран Западной Европы с большой долей скептицизма относятся к возможному приходу главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает во вторник газета «Политико» со ссылкой на ряд высокопоставленных неназванных дипломатов и другие источники.

Как пишет газета, на международный арене Трасс «не самый популярный вариант», Белый дом и западные страны Евросоюза смотрят на ее кандидатуру скептически. Помимо этого, «есть вопросы в отношениях с новым правительством Австралии». Вместе с тем издание отмечает, что Трасс пользуется популярностью в Восточной Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Сторонники Трасс считают, что ее появление на международной арене пришлось «не на то время», так как потенциальные союзники-консерваторы в США, Германии и Австралии потеряли власть по итогам выборов последних лет. Отношения с европейскими столицами осложняются нерешенными вопросами торговли, возникшими после выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

«С точки зрения ЕС, для нас Лиз Трасс кажется очень-очень плохим вариантом. То, что она продемонстрировала с тех пор, как стала министром иностранных дел и возглавила переговоры по Brexit, было крайне отрицательным», — рассказал изданию дипломат из Брюсселя.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:35 23.08.2022
Филиппинам и Южному Китаю угрожает тропический шторм «Маон» - метеорологи
0
13
09:30 23.08.2022
Из-за наводнений и засухи в США не были засеяны почти 2,6 млн га полей - Минсельхоз
0
19
22:30 22.08.2022
Госдеп США отреагировал на убийство Дарьи Дугиной
0
747
20:08 22.08.2022
«Школа 21» провела дискуссию о технологических возможностях регионов
0
665
19:51 22.08.2022
Сбер откроет «Школу 21» в Великом Новгороде
0
635
19:34 22.08.2022
Эрдоган: Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского
0
661
19:10 22.08.2022
Имя нового премьера Великобритании станет известно ровно через две недели - СМИ
0
654
19:00 22.08.2022
Курс евро к доллару упал до уровня 2002 года
0
697
18:47 22.08.2022
«Газпром» пошел навстречу просьбе "Молдовагаза"
0
732
18:33 22.08.2022
Собянин: Москва увеличила группировку для тушения лесных пожаров до 9000 человек
0
637

Возврат к списку