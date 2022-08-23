Для США и ЕС Трасс «не самый популярный вариант» на международный арене

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и большинство стран Западной Европы с большой долей скептицизма относятся к возможному приходу главы МИД Великобритании Лиз Трасс на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает во вторник газета «Политико» со ссылкой на ряд высокопоставленных неназванных дипломатов и другие источники.



Как пишет газета, на международный арене Трасс «не самый популярный вариант», Белый дом и западные страны Евросоюза смотрят на ее кандидатуру скептически. Помимо этого, «есть вопросы в отношениях с новым правительством Австралии». Вместе с тем издание отмечает, что Трасс пользуется популярностью в Восточной Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Сторонники Трасс считают, что ее появление на международной арене пришлось «не на то время», так как потенциальные союзники-консерваторы в США, Германии и Австралии потеряли власть по итогам выборов последних лет. Отношения с европейскими столицами осложняются нерешенными вопросами торговли, возникшими после выхода Великобритании из ЕС (Brexit).



«С точки зрения ЕС, для нас Лиз Трасс кажется очень-очень плохим вариантом. То, что она продемонстрировала с тех пор, как стала министром иностранных дел и возглавила переговоры по Brexit, было крайне отрицательным», — рассказал изданию дипломат из Брюсселя.



