Филиппинам и Южному Китаю угрожает тропический шторм «Маон» - метеорологи
09:35 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, к этому часу эпицентр циклона находится в 280 км северо-восточнее города Багио, расположенного на крупнейшем филиппинском острове Лусон.
Ось вращения атмосферной воронки со скоростью 20 км/ч смещается в северо-западном направлении. После прохождения северной части Филиппин шторм выйдет в Южно-Китайское море и, по прогнозам, к четвергу достигнет района Гонконга и побережья южнокитайской провинции Гуандун.
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