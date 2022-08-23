0
0
0
НОВОСТИ

Филиппинам и Южному Китаю угрожает тропический шторм «Маон» - метеорологи

09:35 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девятый в этом сезоне в Азии тропический шторм, получивший название Ma-on («Маон»), сформировался в Тихом океане к востоку от Филиппин. Об этом сообщила во вторник на своем сайте метеорологическая обсерватория Гонконга.

По ее данным, к этому часу эпицентр циклона находится в 280 км северо-восточнее города Багио, расположенного на крупнейшем филиппинском острове Лусон.

Ось вращения атмосферной воронки со скоростью 20 км/ч смещается в северо-западном направлении. После прохождения северной части Филиппин шторм выйдет в Южно-Китайское море и, по прогнозам, к четвергу достигнет района Гонконга и побережья южнокитайской провинции Гуандун.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 23.08.2022
Из-за наводнений и засухи в США не были засеяны почти 2,6 млн га полей - Минсельхоз
0
19
09:25 23.08.2022
Для США и ЕС Трасс «не самый популярный вариант» на международный арене
0
35
22:30 22.08.2022
Госдеп США отреагировал на убийство Дарьи Дугиной
0
747
20:08 22.08.2022
«Школа 21» провела дискуссию о технологических возможностях регионов
0
665
19:51 22.08.2022
Сбер откроет «Школу 21» в Великом Новгороде
0
635
19:34 22.08.2022
Эрдоган: Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского
0
661
19:10 22.08.2022
Имя нового премьера Великобритании станет известно ровно через две недели - СМИ
0
654
19:00 22.08.2022
Курс евро к доллару упал до уровня 2002 года
0
697
18:47 22.08.2022
«Газпром» пошел навстречу просьбе "Молдовагаза"
0
732
18:33 22.08.2022
Собянин: Москва увеличила группировку для тушения лесных пожаров до 9000 человек
0
637

Возврат к списку