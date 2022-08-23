Филиппинам и Южному Китаю угрожает тропический шторм «Маон» - метеорологи

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девятый в этом сезоне в Азии тропический шторм, получивший название Ma-on («Маон»), сформировался в Тихом океане к востоку от Филиппин. Об этом сообщила во вторник на своем сайте метеорологическая обсерватория Гонконга.



По ее данным, к этому часу эпицентр циклона находится в 280 км северо-восточнее города Багио, расположенного на крупнейшем филиппинском острове Лусон.



Ось вращения атмосферной воронки со скоростью 20 км/ч смещается в северо-западном направлении. После прохождения северной части Филиппин шторм выйдет в Южно-Китайское море и, по прогнозам, к четвергу достигнет района Гонконга и побережья южнокитайской провинции Гуандун.



