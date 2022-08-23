Глава комитета Бундестага высказалась за увеличение поставок оружия Украине
10:30 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политик, представляющая Свободную демократическую партию (СвДП), в опубликованном во вторник интервью медиагруппе «Функе» призвала «решительно противостоять» российским властям. «Это потребует от нас всех среди прочего личных жертв, но, несмотря на все это, мы не должны быть слабыми», — заявила она. Штрак-Циммерман указала на то, что граждан Германии ожидает дальнейший рост цен на энергоносители. «Но речь идет и о будущей жизни наших детей и внуков, которые также имеют право на то, чтобы, как и мы в течение десятилетий, жить в свободной и мирной Германии», — считает она.
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