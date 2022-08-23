Глава комитета Бундестага высказалась за увеличение поставок оружия Украине

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель комитета по обороне Бундестага (парламент ФРГ) Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что немцы должны быть готовы идти на жертвы в противостоянии с Россией, и высказалась за увеличение поставок оружия Украине.



Политик, представляющая Свободную демократическую партию (СвДП), в опубликованном во вторник интервью медиагруппе «Функе» призвала «решительно противостоять» российским властям. «Это потребует от нас всех среди прочего личных жертв, но, несмотря на все это, мы не должны быть слабыми», — заявила она. Штрак-Циммерман указала на то, что граждан Германии ожидает дальнейший рост цен на энергоносители. «Но речь идет и о будущей жизни наших детей и внуков, которые также имеют право на то, чтобы, как и мы в течение десятилетий, жить в свободной и мирной Германии», — считает она.



