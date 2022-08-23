Безопасность в городах ФРГ может снизиться из-за закона на освещение витрин магазинов - профсоюз

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ на освещение витрин магазинов в ночное время суток, который вступает в силу с 1 сентября, приведет к снижению уровня общественной безопасности в городах ФРГ. Такое мнение высказал глава торгового профсоюза Германии Штефан Гент в интервью «Функен медиенгруппе» (Funken Mediengruppe), опубликованном во вторник.



«Освещение витрин позволяет поддерживать безопасность и обеспечивать социально-ответственное поведение граждан в городах, особенно в ночное время, когда поток посетителей меньше. Нельзя ставить цели экономии энергии выше вопросов безопасности», — считает он. Вместо этого он предложил магазинам «перейти на использование светодиодного освещения».



